МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Кировский филиал АО "Апатит" (входит в группу "ФосАгро") планирует в 2018 году добыть 36,4 миллиона тонн руды, сообщил генеральный директор предприятия Андрей Абрашитов.

"В 2017 году КФ АО "Апатит" прошел отметку в 9,5 миллионов тонн производства апатитового концентрата в год. Это рекорд в современной истории предприятия. Плановый объем добычи руды, заявленный на 2018 год составляет 36,4 миллиона тонн", — приводит пресс-служба компании слова Абрашитова на заседании Экономсовета при губернаторе Мурманской области.

Абрашитов отметил, что такие результаты достигнуты благодаря модернизации обогатительных мощностей и развитию рудно-сырьевой базы комбината. В рамках работы по снижению воздействия на окружающую среду на КФ АО "Апатит" пущен в эксплуатацию уникальный комплекс термической переработки и утилизации отходов.

В планах КФ АО "Апатит" — развитие добычных мощностей, внедрение циклично-поточной технологии транспортировки вскрышных пород Коашвинского карьера, завершение модернизации апатит-нефелиновых обогатительных фабрик, развитие энергетической инфраструктуры предприятия. Капвложения в ключевые инвестиционные проекты в 2018 году составят более 15,2 миллиарда рублей.

Как отмечалось на заседании, "ФосАгро" активно участвует в региональных социально-экономических проектах на принципах ГЧП. За последние годы компания инвестировала более 3 миллиардов рублей в развитие объектов туризма, горнолыжного спорта и отдыха в регионе. Объем налоговых платежей в бюджет Мурманской области за последние 4 года превысил 22 миллиарда рублей, отметили в пресс-службе.