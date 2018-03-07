Туск рассказал об экономическом партнерстве с Великобританией после Brexit

БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз считает соглашение о зонах свободной торговли (ЗСТ) единственным вариантом экономического партнерства между Евросоюзом и Великобританией после Brexit, заявил председатель Евросовета Дональд Туск.

В среду Туск направил лидерам 27 стран-членов ЕС (страны Евросоюза, за исключением Великобритании) директивы о будущих отношениях с Британией после ее выхода из состава объединения.

"Никого не должно удивить, что единственным вариантом является соглашение о свободной торговле. Я надеюсь, оно будет амбициозным и продвинутым, и мы сделаем (для этого) все возможное, как в случае с другими партнерами, такими как Канада. Но это, в любом случае, будет торговое соглашение", — сказал Туск, представляя свои директивы в Люксембурге.