ВТБ Капитал с начала года закрыл DCM-сделки в Китае на 2,7 млрд долларов

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. ВТБ Капитал, который входит в группу ВТБ, в январе-феврале 2018 года закрыл девять DCM-сделок в Китае общим объемом 2,7 миллиарда долларов, что, по статистике BondRadar, позволило компании впервые войти в топ-10 организаторов размещений евробондов для китайских эмитентов с рейтингом суб-инвестиционного уровня, сообщает пресс-служба ВТБ Капитал.

"С начала года ВТБ Капитал организовал больше размещений еврооблигаций китайских эмитентов, чем любой другой международный инвестиционный банк. Кроме того, мы являемся единственным российским инвестбанком, который реализует подобные сделки для китайских компаний на международном DCM-рынке. ВТБ Капитал удалось выстроить прочные отношения с ведущими эмитентами этого региона, поэтому мы видим интерес не только со стороны новых клиентов, но и осуществляем повторные транзакции для многих компаний", — приводятся в сообщении слова главы департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках ВТБ Капитал Риккардо Орчела.

Как отметили в пресс-службе, всего с 2014 года ВТБ Капитал реализовал 38 сделок на международных рынках долгового капитала для китайских эмитентов на общую сумму около 9,5 миллиардов долларов.