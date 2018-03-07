Заявления Трампа об импорте автомобилей неверны, заявили в Еврокомиссии

БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости, Владимир Добровольский. Еврокомиссия считает неверными заявления президента США Дональда Трампа об импорте европейских автомобилей и отмечает, что европейские автопроизводители создают много рабочих мест в США, заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.

Ранее президент США Трамп заявил, что США могут ввести 25-процентные пошлины на автомобили из ЕС. По его словам, "они (европейцы – ред.) посылают машины и все остальное в США".

Комментируя заявления Трампа, Мальмстрем отметила, что "в США один или два миллиона автомобилей производится европейскими компаниями".

"(Заявление) об автомобилях не основано на фактах, мы будем рады предоставить факты, потому что это (производство европейскими компаниями – ред.) создает много рабочих мест в Америке", — сказала еврокомиссар.