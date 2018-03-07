ЕК и страны ЕС убеждают США отказаться от планов ввести пошлины на сталь

БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости, Владимир Добровольский. Еврокомиссия и страны-члены ЕС ведут интенсивные переговоры с США, чтобы Вашингтон пересмотрел свои планы по введению пошлин на сталь и алюминий, заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.

"Мы в комиссии, а также страны-члены ведут интенсивные переговоры с нашими американскими партнерами, мы уже давно этим занимаемся, чтобы попытаться объяснить им (нашу позицию – ред.) и попросить Вашингтон передумать", — сказала Мальмстрем журналистам по итогам обсуждения этого вопроса коллегией еврокомиссаров.

Она отметила, что "пока не принято никаких решений".

Президент США Дональд Трамп в четверг сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного времени. Трамп также пригрозил ввести налог на европейские автомобили, если ЕС продолжит увеличивать пошлины для американских компаний.