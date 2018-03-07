ЕК надеется, что товары из Евросоюза не попадут под новые пошлины США

БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости, Владимир Добровольский. Еврокомиссия надеется, что товары из Евросоюза не подпадут под новые пошлины США на сталь и алюминий, заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.

"Мы по-прежнему надеемся что ЕС, как партнер США в области безопасности, будет исключен (из решения о наложении пошлин – ред.). Мы также надеемся убедить администрацию США в том, что это неверный шаг", — сказала Мальмстрем журналистам после обсуждения коллегией еврокомиссаров планов Вашингтона о наложении пошлин.

По ее словам, "пока решение (США – ред.) не принято, ЕС также не предпринял официальных действий".