ЕС может ввести пошлины на сталь и сельхозпродукцию в ответ на действия США

БРЮССЕЛЬ, 7 мар — РИА Новости, Александр Шишло. Если президент США Дональд Трамп введет пошлину на импорт стали и алюминия, Евросоюз может обложить пошлинами американскую сталь, продукцию промышленности и сельского хозяйства, Еврокомиссия уже обсудила предварительный список, заявила в среду еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.

"Обсуждался предварительный список. Теперь он будет передан для рассмотрения странам-членам ЕС и может быть обнародован в кратчайшее время", — сказала она по завершении заседания Еврокомиссии, рассмотревшей ситуацию.

По словам Мальмстрем, в "списке стальная продукция, промышленная и сельскохозяйственная продукция".

В начале марта Дональд Трамп заявил, что США вводят импортные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий по ставке 10%. Он отметил, что пошлины будут действовать в течение длительного периода времени.

Новые пошлины могут быть введены уже на этой неделе, причем целый ряд политиков, экспертов и международных организаций предупредили, что это может привести к так называемой торговой войне с постоянным повышением пошлин рядом стран. Трамп выразил уверенность, что США легко выиграют торговую войну, хотя многие ученые-экономисты считают, что это вряд ли соответствует действительности.