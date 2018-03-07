В ЕС обсуждают список товаров из США, которые могут попасть под пошлины

БРЮССЕЛЬ, 7 мар — РИА Новости, Александр Шишло. Евросоюз обсуждает список товаров из США, которые можно обложить пошлинами, если президент США Дональд Трамп введет пошлину на импорт стали и алюминия, заявила в среду еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.

"Мы обсуждаем различные товары из США, которые можно обложить импортными пошлинами. Такой предварительный список обсуждался коллегией (еврокомиссаров – ред.) сегодня утром", — сказала она по завершении заседания Еврокомиссии, рассмотревшей ситуацию.

В начале марта Дональд Трамп заявил, что США вводят импортные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий по ставке 10%. Он отметил, что пошлины будут действовать в течение длительного периода времени.

Новые пошлины могут быть введены уже на этой неделе, причем целый ряд политиков, экспертов и международных организаций предупредили, что это может привести к так называемой торговой войне с постоянным повышением пошлин рядом стран. Трамп выразил уверенность, что США легко выиграют торговую войну, хотя многие ученые-экономисты считают, что это вряд ли соответствует действительности.