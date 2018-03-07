"Газпром" предложил "Нафтогазу" дату встречи для обсуждения контрактов

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. "Газпром" предложил "Нафтогазу Украины" дату встречи по вопросу расторжения контрактов, сообщил журналистам зампред правления российской компании Александр Медведев.

"По вопросу расторжения контрактов на поставку и транзит газа я хотел бы прокомментировать, что "Газпром" не только направил 5 марта сего года уведомление "Нафтогазу Украины" о начале процедуры расторжения контрактов, но и предложил дату необходимой для этого встречи сторон", — сказал он.

Медведев также объяснил, почему "Газпром" вернул Киеву предоплату за март. По его словам, полученное от украинской компании дополнение к контракту на поставку газа не полностью декабрьскому решению Стокгольмского арбитража.

"Именно поэтому "Газпром" и вернул деньги, так что не надо, как говорится, перекладывать с больной головы на здоровую", — сказал Медведев.

Решение арбитража

Ранее Стокгольмский арбитраж вынес решение по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить Киеву 2,56 миллиарда долларов.

В "Газпроме" вердикт арбитража назвали "ассиметричным" и заявили, что будут защищать свои права всеми законными способами. В компании отметили, что арбитры согласились с аргументами "Нафтогаза" о резком ухудшении состояния экономики Украины, что, по мнению Киева, повлекло снижение спроса на газ и неисполнение обязательств по отбору топлива.

При этом в отношении "Газпрома", ссылавшегося на снижение закупок европейскими клиентами как на главную причину уменьшения транзита через Украину, этот аргумент принят во внимание не был, указывается в сообщении концерна.