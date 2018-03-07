ЕС готов защищать свои права в ВТО в случае ввода пошлин со стороны США

БРЮССЕЛЬ, 7 мар — РИА Новости, Александр Шишло. Евросоюз намерен защищать свои права в ВТО, если президент США Дональд Трамп введет пошлину в 25% на импорт стали и алюминия, заявила в среду еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.

"Первый вариант (ответной реакции ЕС — ред.) — мы будем защищать наши права в ВТО", — сказала она по завершении заседания Еврокомиссии, рассмотревшей ситуацию.

По словам еврокомиссара, в случае, если решение будет принято, у ЕС есть "серьезные сомнения в его совместимости с правилами ВТО". "Это нанесло бы вред (не только) трансатлантическим отношениям, но и мировым правилам торговли", — указала Мальмстрем. По ее словам, ответ ЕС "будет твердым и пропорциональным".