Путин призвал продолжить работу по созданию благоприятного делового климата

САМАРА, 7 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, необходимо продолжить работу по созданию благоприятного делового климата в субъектах страны, опираясь на предпринимателей на местах.

"Опираясь на предпринимателей на местах необходимо продолжить работу по созданию благоприятного делового климата в субъектах федерации. В рамках национальной предпринимательской инициативы мы существенно обновили законодательство, сняли многие избыточные барьеры, но здесь важно постоянно двигаться вперед", — сказал Путин в среду в ходе заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.