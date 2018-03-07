Путин призвал создавать прорывные и высокотехнологичные продукты

САМАРА, 7 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает необходимым обеспечивать условия для быстрого внедрения новых разработок в производстве, поддерживать стартапы, а также создавать прорывные продукты, в том числе в сфере цифровой экономики.

"Нужно обеспечивать условия для быстрого внедрения новых разработок в производстве, поддерживать стартапы, высокотехнологичные компании, создавать прорывные продукты, в том числе в сфере цифровой экономики, содействовать их выходу на глобальные рынки", — сказал Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Вместе с новаторами, с исследователями, предпринимателями необходимо готовить предложения по снятию правовых барьеров для создания и широкого применения робототехники, искусственного интеллекта, беспилотного транспорта, добавил президент.

"Следует продолжать работу по развитию профессиональных компетенций, соответствующих потребностям технологического прорыва, задачам цифровой экономики", — подчеркнул он.

По словам Путина, за 7 лет работы Агентство стратегических инициатив стало "настоящим центром притяжения энергичных, деятельных людей практически на всей территории страны", в проекты, инициированные АСИ, вовлечены около полумиллиона человек.

"Вы помогаете снимать барьеры, открываете дорогу для реализации тысячи идей в предпринимательстве, создании передовых технологий, в образовании и социальной сфере. И эту работу, безусловно, необходимо продолжать и дальше, тем более что ее содержание, смысл отвечают задачам, о которых было сказано и в послании Федеральному Собранию, как приоритет в направлениях нашего развития", — отметил президент.