Эксперт предположил, как изменения в экономике Китая повлияют на Россию

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Структурные изменения в экономике Китая, так же как и его активная позиция на мировой арене, способны повлиять на отношения этой страны с Россией и миром, полагает управляющий партнер EY по России Александр Ивлев.
"С нашей точки зрения, влияние на российскую и другие экономики мира окажет не факт изменения динамики роста ВВП, а скорее активное изменение структуры ВВП — развитие сферы услуг, в том числе электронных и IT-услуг, а также проактивная позиция страны на международной экономической арене", — сказал Ивлев РИА Новости.
Путь к открытости
В понедельник премьер КНР Ли Кэцян заявил, что страна полностью откроет для иностранцев общий производственный сектор и значительно упростит доступ в ряд других сфер (телекоммуникации, медицина, образование и автомобили на "чистых" энергоносителях).
Ивлев пояснил, что, по его мнению, совместно с активными M&A по миру и в рамках географии Нового Шелкового пути, инициативами глобализации банковского и платежного сектора, вхождением в состав крупнейших производственных конгломератов внешняя политика Китая будет приводить к постепенным сдвигам в экономических межотраслевых моделях, интенсивность и характеристики которых будут зависеть от географической близости рынков к Китаю и их особенностей.
Замедление для развития
По словам собеседника агентства, замедление темпов роста ВВП в Китае – направленная политика властей страны, целью которой является изменение структуры импортно-экспортной модели, активное развитие сферы услуг и внутреннего потребления.
"Существенным, но, как правило, не учтенным вкладом в замедление традиционных показателей роста является активный перенос производственных мощностей за пределы Китая, а также активный рост M&A с китайскими инвестициями по миру", — полагает Ивлев.
"Другими словами, экономическая модель страны меняется и цифры, которые хорошо отражали динамику в предыдущие годы, уже не охватывают достаточное количество источников, влияющих на реальную ситуацию в стране, демонстрирующую реальный экономический рост. Нужно также учесть, что 6-7% — довольно высокий рост годового ВВП для развитых стран", — заключил он.