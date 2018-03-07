Эксперт предположил, как изменения в экономике Китая повлияют на Россию

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Структурные изменения в экономике Китая, так же как и его активная позиция на мировой арене, способны повлиять на отношения этой страны с Россией и миром, полагает управляющий партнер EY по России Александр Ивлев.

Темпы роста китайской экономики в 2017 году ускорились до 6,9% против 6,7% в 2016 году. Но власти Китая установили планку роста ВВП страны на 2018 год на уровне около 6,5%.

"С нашей точки зрения, влияние на российскую и другие экономики мира окажет не факт изменения динамики роста ВВП, а скорее активное изменение структуры ВВП — развитие сферы услуг, в том числе электронных и IT-услуг, а также проактивная позиция страны на международной экономической арене", — сказал Ивлев РИА Новости.

Путь к открытости

В понедельник премьер КНР Ли Кэцян заявил, что страна полностью откроет для иностранцев общий производственный сектор и значительно упростит доступ в ряд других сфер (телекоммуникации, медицина, образование и автомобили на "чистых" энергоносителях).

Власти Китая также обещают поэтапно открыть для иностранных инвестиций рынок клиринга банковских карт, а также снять ограничения или упростить участие иностранцев в таких сферах, как банки, ценные бумаги и управление фондами.

Ивлев пояснил, что, по его мнению, совместно с активными M&A по миру и в рамках географии Нового Шелкового пути, инициативами глобализации банковского и платежного сектора, вхождением в состав крупнейших производственных конгломератов внешняя политика Китая будет приводить к постепенным сдвигам в экономических межотраслевых моделях, интенсивность и характеристики которых будут зависеть от географической близости рынков к Китаю и их особенностей.

Замедление для развития

По словам собеседника агентства, замедление темпов роста ВВП в Китае – направленная политика властей страны, целью которой является изменение структуры импортно-экспортной модели, активное развитие сферы услуг и внутреннего потребления.

Власти Китая намерены форсировать реформы в финансовом секторе, говорил Ли Кэцян. Так, например, планируется модернизировать систему оказания финансовых услуг, поддержать финансовые институты в расширении бизнеса. Китайский премьер также заявил, что власти расширят роль рынка страхования в защите от финансовых рисков.

"Существенным, но, как правило, не учтенным вкладом в замедление традиционных показателей роста является активный перенос производственных мощностей за пределы Китая, а также активный рост M&A с китайскими инвестициями по миру", — полагает Ивлев.

"Другими словами, экономическая модель страны меняется и цифры, которые хорошо отражали динамику в предыдущие годы, уже не охватывают достаточное количество источников, влияющих на реальную ситуацию в стране, демонстрирующую реальный экономический рост. Нужно также учесть, что 6-7% — довольно высокий рост годового ВВП для развитых стран", — заключил он.