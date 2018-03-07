Захарова рассказала о ходе решения "молочного вопроса" с Белоруссией

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 7 марта 2018

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 7 марта 2018

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. О каких-либо "молочных войнах" между Россией и Белоруссией не может быть и речи, все возникающие вопросы решаются в рабочем порядке, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я, как и говорила в прошлый раз, не обнаружила никаких "военных действий" между России и Белоруссии по молоку и молочной продукции, об этом в принципе не может быть и речи. Взаимные поставки продовольственных товаров и сельхозсырья являются важнейшей статьей торговли между нашими странами, нашими союзными государствами", — сказала Захарова.

По ее словам, динамика в торговле положительная.

"Естественно, что при таких объемах торговли временами появляются отдельные проблемные моменты. Главное, что они решаются по линии профильных органов РФ и Белоруссии, прежде всего, министерств сельского хозяйства, которые находятся в постоянном контакте друг с другом в целях скорейшего снятия возникающих вопросов", — отметила Захарова.

Россельхознадзор планировал с 26 февраля ограничить ввоз из Белоруссии молока и ряда видов молочной продукции для переработки. Ведомство объясняло это продолжающимся поступлением из страны небезопасного сырья. Затем введение запрета было перенесено на 6 марта, а потом на 15 марта. Запрет не распространяется на молоко в потребительской упаковке.