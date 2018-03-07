Суд признал недействительным аукцион по обслуживанию валютного счета ПФР

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Арбитражный суд города Москвы признал недействительным аукцион, проведенный в марте 2017 года на площадке ЗАО "Сбербанк-АСТ", на право заключения госконтракта по обслуживанию балансового счета Пенсионного фонда в иностранных валютах, говорится в материалах суда.

Банк ВТБ (ПАО) в ноябре 2017 года подал иск суд о нарушении оператором электронной торговой площадки (ЗАО "Сбербанк-АСТ") прав ВТБ на равный доступ к участию в аукционе в связи с необеспечением надежности функционирования программных и технических средств, используемых при проведении электронного аукциона. По результатам данного электронного аукциона между Заказчиком (ФКУ "Центр по обеспечению деятельности казначейства России") и ПАО Сбербанк был заключен государственный контракт.

Заседание суда состоялось 20 февраля, однако решение было опубликовано только 6 марта.

"Признать электронный аукцион на право заключения государственного контракта на оказание финансовых услуг по открытию и ведению расчетных счетов Межрегиональному операционному управлению Федерального казначейства на балансовом счете N40401 "Пенсионный фонд Российской Федерации" для учета операций Пенсионного Фонда РФ, проводимых в иностранных валютах" недействительным", — говорится в решении суда.

Как установил суд, в ходе торгов происходили неоднократные ошибки при работе с Web-серверами площадки ЗАО "Сбербанк-АСТ", в результате чего у ВТБ отсутствовала возможность подать очередное предложение о цене контракта. В итоге торги на площадке были завершены в автоматическом режиме с наилучшим предложением Сбербанка.

По мнению суда, ЗАО "Сбербанк-АСТ" не была обеспечена надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения открытого аукциона. Допущенные существенные нарушения "повлияли на результаты торгов, привели к созданию неравных условий, ограничению и устранению конкуренции, что противоречит основополагающим принципам контрактной системы в сфере закупок, в том числе принципам обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, обеспечения конкуренции, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок".

Кроме того, суд также признал контракт между ФКУ "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России" и ПАО "Сбербанк России" недействительным.

"Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд", — говорится в сообщении суда.