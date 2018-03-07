Суд признал недействительным аукцион по обслуживанию валютного счета ПФР

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Арбитражный суд города Москвы признал недействительным аукцион, проведенный в марте 2017 года на площадке ЗАО "Сбербанк-АСТ", на право заключения госконтракта по обслуживанию балансового счета Пенсионного фонда в иностранных валютах, говорится в материалах суда.
Заседание суда состоялось 20 февраля, однако решение было опубликовано только 6 марта.
"Признать электронный аукцион на право заключения государственного контракта на оказание финансовых услуг по открытию и ведению расчетных счетов Межрегиональному операционному управлению Федерального казначейства на балансовом счете N40401 "Пенсионный фонд Российской Федерации" для учета операций Пенсионного Фонда РФ, проводимых в иностранных валютах" недействительным", — говорится в решении суда.
Как установил суд, в ходе торгов происходили неоднократные ошибки при работе с Web-серверами площадки ЗАО "Сбербанк-АСТ", в результате чего у ВТБ отсутствовала возможность подать очередное предложение о цене контракта. В итоге торги на площадке были завершены в автоматическом режиме с наилучшим предложением Сбербанка.
Кроме того, суд также признал контракт между ФКУ "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России" и ПАО "Сбербанк России" недействительным.
"Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд", — говорится в сообщении суда.