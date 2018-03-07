Россия ввела ограничения на ввоз живой птицы из одного региона Нидерландов

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Россельхознадзор с 7 марта ввел временные ограничения на ввоз в РФ живой птицы и яиц из провинции Грониннген Нидерландов из-за гриппа птиц, сообщается в материалах ведомства.

"В связи с регистрацией очага высокопатогенного гриппа птиц на территории Нидерландов с 7 марта 2018 года вводятся временные ограничения на экспорт в РФ из провинции Грониннген Нидерландов живой птицы и инкубационного яйца", — говорится в документе.

Кроме того, Россельхознадзор вводит временный запрет на транзит по территории РФ живой птицы из указанной провинции.

Россельхознадзор в 2016 году начал вводить временные ограничения на поставки птицы и инкубационного яйца из тех регионов или стран, где был выявлен патогенный вирус птичьего гриппа. В частности, были ограничены поставки из ряда районов Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Италии, Польши, Румынии, Словакии, Хорватии, Чехии, Швеции.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.