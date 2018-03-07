Власти обсуждают варианты изменения ставки НДС, включая ее снижение

САМАРА, 7 мар – РИА Новости. Власти РФ обсуждают варианты изменения ставки НДС в 18%, включая ее снижение, но решения пока нет, заявил президент России Владимир Путин.
"Это сложный вопрос (изменение ставки НДС – ред.), я пока никакой позиции (по нему – ред.) не занял", — отметил он на встрече с женщинами-предпринимательницами.
Одна из участниц встречи рассказала главе государства о том, что ее предприятие закупает сырье, производитель которого платит НДС в размере 10%, а готовая продукция облагается налогом уже по ставке 18%. "Есть мнение, что вообще все льготы (по НДС – ред.) ведут к злоупотреблениям", — заметил Путин. "В конечном итоге под видом этих льгот "проталкивается" совершенно иной вид деятельности, иные продукты, и бюджет несет колоссальные убытки", — добавил он.
Поступления НДС являются одним из основных источников доходов бюджета РФ, базовая ставка этого налога составляет 18%, по отдельным социально-значимым товарам, перечень которых содержится в Налоговом кодексе РФ, действуют льготные ставки — в 10% и 0%.
Минфин ранее предлагал снизить ставки обязательных социальных взносов, которые создают существенную налоговую нагрузку на труд в России, и одновременно повысить НДС до общего уровня 22%. при этом льготные ставки налога министерство планировало сохранить. Однако в правительстве пока не было найдено консенсуса по поводу этих предложений — против них выступал социальный блок кабинета министров.