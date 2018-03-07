Власти обсуждают варианты изменения ставки НДС, включая ее снижение

САМАРА, 7 мар – РИА Новости. Власти РФ обсуждают варианты изменения ставки НДС в 18%, включая ее снижение, но решения пока нет, заявил президент России Владимир Путин.

"Это сложный вопрос (изменение ставки НДС – ред.), я пока никакой позиции (по нему – ред.) не занял", — отметил он на встрече с женщинами-предпринимательницами.

Одна из участниц встречи рассказала главе государства о том, что ее предприятие закупает сырье, производитель которого платит НДС в размере 10%, а готовая продукция облагается налогом уже по ставке 18%. "Есть мнение, что вообще все льготы (по НДС – ред.) ведут к злоупотреблениям", — заметил Путин. "В конечном итоге под видом этих льгот "проталкивается" совершенно иной вид деятельности, иные продукты, и бюджет несет колоссальные убытки", — добавил он.

Поступления НДС являются одним из основных источников доходов бюджета РФ, базовая ставка этого налога составляет 18%, по отдельным социально-значимым товарам, перечень которых содержится в Налоговом кодексе РФ, действуют льготные ставки — в 10% и 0%.

"Проблема известна, понятна, мы ею занимаемся, — заверил президент. — Есть предложение, хотя решение еще не принято, понизить существенным образом НДС, но зато все выровнять, или ничего не отменять, но использовать дополнительные меры". Глава государства пояснил, что для решения масштабных задач, стоящих перед страной, нужны средства. "Большой вопрос — за счет чего мы их получим, — заметил Путин. — И нужно решить этот вопрос так, чтобы не подавлять экономическую активность. Мы это тоже прекрасно осознаем и понимаем". "Набор инструментов — не такой большой, но он есть, нужно очень точно, адресно им распорядиться, — заявил глава государства. — Решения будут приниматься в ближайшее время".

Минфин ранее предлагал снизить ставки обязательных социальных взносов, которые создают существенную налоговую нагрузку на труд в России, и одновременно повысить НДС до общего уровня 22%. при этом льготные ставки налога министерство планировало сохранить. Однако в правительстве пока не было найдено консенсуса по поводу этих предложений — против них выступал социальный блок кабинета министров.