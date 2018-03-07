Минэнерго выступило против завершения налогового маневра в нефтянке

ХЬЮСТОН (США), 7 мар — РИА Новости. Министерство энергетики России выступает против завершения налогового маневра в нефтяной отрасли до 2025 года, сообщил журналистам первый замминистра энергетики Алексей Текслер. Он отметил, что отсутствие фискальной стабильности создает основные проблемы для рынка нефтепереработки.
"В части поддержки отдельных проектов, которые потребуют помощи и содействия, то такая помощь может быть возможна на возвратной основе по тем механизмам, которые предстоит еще обсудить", — добавил он.
Правительство РФ уже несколько лет обсуждает идущий налоговый маневр в нефтянке, предполагающий поэтапное снижение — вплоть до обнуления — экспортной пошлины на нефть с одновременным повышением налогообложения добычи. Это даст дополнительные ресурсы для бюджета, однако увеличит нагрузку на НПЗ, которые, по уверению Минэнерго, не успеют завершить свои планы по модернизации.
На сегодняшний день, по оценкам профильного министерства, в РФ модернизировано чуть больше половины НПЗ, а действующая экспортная пошлина, по сути, является субсидией, которая позволяет обеспечить минимальную маржинальность их работы. Минфин настаивает на завершении маневра, соглашаясь предоставлять поддержку только эффективных переработчиков, а не тех, кто, пользуясь общей льготной системой, вывозит под видом нефтепродуктов слегка переработанную нефть.