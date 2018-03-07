Нефть дешевеет на новостях из США

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются в среду утром, инвесторы реагируют на сообщения об отставке экономического советника президента США Гэри Кона, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.42 мск стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,73%, до 65,31 доллара за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,73%, до 62,14 доллара за баррель.

Введение импортных пошлин может привести к ответным действиям со стороны партнеров США, в том числе Евросоюза и Китая. Таким образом, будет развязана глобальная торговая война, которая может приостановить экономический рост, и, в конечном счете, снизить потребление нефти, отмечают СМИ.

Трейдеры также обратили внимание на статистику от Американского института нефти (API). Согласно данным API, запасы нефти в США за неделю по 2 марта выросли на 5,7 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста на 2,7 миллиона. Запасы бензина при этом увеличились на 1,9 миллиона баррелей.