США могут ввезти пошлины в размере 25 процентов на автомобили из ЕС

ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США могут ввести 25% пошлины на автомобили из ЕС.

"Они посылают машины и все остальное в США. Они могут делать все, что угодно, но если они будут это делать, то мы введем пошлины в 25% на их автомобили. И, поверьте, долго так продолжать они не смогут", — сказал Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном.