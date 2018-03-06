"Газпром" подал апелляцию на решение арбитража по спору с "Нафтогазом"

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. "Газпром" во вторник объявил об обжаловании решений Стокгольмского арбитража, из-за которых компания решила расторгнуть контракты с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.
"Газпром" вчера (5 марта – ред.) также направил в "Нафтогаз Украины" уведомления о начале процедуры расторжения действующих контрактов на поставку и транзит газа. Мы действуем точно в соответствии с предусмотренной контрактами процедурой их расторжения", — отметил он.
Решение по поставкам
"Газпром" и "Нафтогаз" в июне 2014 года предъявили друг другу встречные иски в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. "Газпром" объяснил свое решение хроническими неплатежами украинской компании, а также недобором контрактных объемов топлива. "Нафтогаз" же требовал изменения цены за предшествующее время, возмещения переплат за непересмотренные цены на газ и отмены запрета на перепродажу газа.
Вместе с тем суд отклонил основную часть претензий "Газпрома" к "Нафтогазу", приходившуюся на штрафы за недобор газа по контрактному правилу "бери или плати" (take or pay). Учитывая то, что годовой контрактный объем составлял 52 миллиарда кубометров, а условие "бери или плати" распространялось на 80% от этого объема, недоборы и, соответственно, штрафы были очень внушительными. Как сообщал "Нафтогаз", суммарно такие штрафы за 2009-2017 годы составляли 56 миллиардов долларов.
Решением суда годовой контрактный объем был снижен до 5 миллиардов кубометров, а объем take or pay, который Киев должен оплачивать даже в случае недобора по своей вине, — до 4 миллиардов кубометров.
Решение по транзиту
"Нафтогаз" в октябре 2014 года в том же суде инициировал разбирательство по контракту на транзит газа. По мнению компании, права и обязанности по транзиту должны быть переданы новому оператору ГТС, а методика расчета транзитного тарифа должна быть изменена в соответствии с европейскими стандартами.
Стокгольмский арбитраж в вынесенном 28 февраля решении по этому спору прислушался к последнему доводу, взыскав с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину. С учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов.
"Газпром" заявил о несогласии с решением суда, хотя и обратил внимание на то, что остальные требования "Нафтогаза" по транзитному контракту удовлетворены не были: арбитраж отклонил требования об увеличении тарифа на транзит газа (с его учетом денежные требования суммарно составляли 17 миллиардов долларов) и счел неприменимыми к контракту положения европейского и украинского антимонопольного законодательства.
В свою очередь украинская сторона сообщала, что арбитраж отклонил требования "Газпрома" по штрафам за незаконно отобранные "Нафтогазом" объемы транзитного газа.
Разрыв контрактов
По итогам двух решений "Газпром" заявил, что они создали дисбаланс в пользу украинской госкомпании, и поэтому российский холдинг намерен расторгнуть контракты через Стокгольмский арбитраж.
В понедельник "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставки и транзит газа через Стокгольмский арбитраж. Украинская компания его получение подтвердила, заявив, что теперь, в соответствии с контрактами, сторонам дается 30 дней на переговоры по поставкам газа и 45 дней — по транзиту, и только после этого в случае отсутствия договоренностей "Газпром" получит право подать иск в арбитраж.