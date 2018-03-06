Новак оценил решение "Газпрома" разорвать контракты с "Нафтогазом"

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. "Газпром" принял правильное решение о расторжении контрактов с "Нафтогазом Украины", заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"По сути дела (суд — ред.) решил, чтобы за счет "Газпрома" субсидировать украинскую экономику. Естественно, это привело к тому, что такие контракты в этих условиях становятся экономически нецелесообразными, и "Газпром" принимает, естественно, правильное решение о том, чтобы начать процедуру расторжения этих контрактов", — сказал Новак в эфире телеканала " Россия 24 ".

Стокгольмский арбитраж 28 февраля взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в контрактах в пользу украинской госкомпании, и поэтому он намерен расторгнуть их через Стокгольмский арбитраж. В понедельник "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление об этом.

С другой стороны российская компания во вторник объявила об обжаловании обоих решений Стокгольмского арбитража: по контракту на поставки апелляция уже подана, по контракту на транзит будет подана до конца марта.