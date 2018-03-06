Новак оценил решение "Газпрома" разорвать контракты с "Нафтогазом"

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. "Газпром" принял правильное решение о расторжении контрактов с "Нафтогазом Украины", заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.Россия 24".
Стокгольмский арбитраж 28 февраля взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в контрактах в пользу украинской госкомпании, и поэтому он намерен расторгнуть их через Стокгольмский арбитраж. В понедельник "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление об этом.
С другой стороны российская компания во вторник объявила об обжаловании обоих решений Стокгольмского арбитража: по контракту на поставки апелляция уже подана, по контракту на транзит будет подана до конца марта.