Руденя: в Верхневолжье отремонтируют 160 км дорог в 2018 году

Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время встречи с Владимиром Путиным. 4 июля 2017

Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время встречи с Владимиром Путиным. 4 июля 2017

ТВЕРЬ, 6 мар — РИА Новости. Более 160 километров дорог регионального значения планируют отремонтировать в Тверской области в 2018 году, на что потребуется 1,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости губернатор региона Игорь Руденя.

По его словам, программу работ на автодорогах местного значения Тверской области в 2018 году чиновники утвердили во вторник на заседании регионального правительства.

"Тверская область — один из первых регионов, который приступает к реализации послания президента. На поддержку муниципальных дорог мы направляем почти четверть расходов регионального дорожного фонда — порядка 1,5 миллиардов рублей", — сказал Руденя.

Он добавил, что всего в 2018 году бюджет регионального дорожного фонда определен в объеме 6,3 миллиарда рублей. Помимо ремонта дорог, будут также приведены в порядок свыше 100 тысяч квадратных метров дворовых территорий. Губернатор подчеркнул, что при проведении ремонта местных дорог важно обеспечить соблюдение всех принятых стандартов и технологий, а также итоговый контроль.

По данным пресс-службы правительства региона, наибольший объем работ запланирован в Твери, Ржеве, Вышнем Волочке, Конаковском, Калининском, Кувшиновском и Старицком районах.

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