Журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей мира

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Основатель и глава онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос поднялся на первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира, составленного журналом Forbes.

Его состояние на сегодняшний день оценивается в 112 миллиардов долларов. Год назад бизнесмен располагал суммой в 72,8 миллиарда.

Отмечается, что Безос обогатился за счет резкого удорожания акций Amazon, которые за 12 месяцев прибавили в цене 59%, сделав основного держателя богаче на 39,2 миллиарда долларов. Как отмечает издание, это самый большой скачок роста состояния за всю историю.

В прошлом году лидером списка был основатель Microsoft Билл Гейтс, который шел впереди Безоса на 22 миллиарда долларов.

Третье место в рейтинге занял еще один американец — инвестор Уоррен Баффет (84 миллиарда долларов). На четвертой строчке расположился президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (72 миллиарда долларов). Замыкает пятерку лидеров создатель Facebook Марк Цукерберг, состояние которого оценивается в 91 миллиард, что на 2,8 миллиарда меньше, чем в прошлом году.

Богатейшим российским миллиардером, по версии Forbes, стал Владимир Лисин. Основной владелец группы НЛМК сохранил прошлогоднее 57-е место в списке, его состояние оценивается в 19,1 миллиарда долларов — на три миллиарда больше, чем в 2017 году.