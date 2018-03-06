Новак предложил Ирану активизировать торговлю в нацвалютах

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. России и Ирану нужно активизировать работу по увеличению объемов торговли в национальных валютах, сообщил глава Минэнерго РФ и сопредседатель российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Александр Новак на заседании комиссии.

Новак отметил, что в целом показатели товарооборота между странами держатся на высоком уровне. За 2017 год объем двусторонней торговли составил 1,7 миллиарда долларов.

"Тем не менее, остаются еще нерешенные вопросы. Считаю необходимым активизировать работу в данном направлении с тем, чтобы обеспечить увеличение объемов торговли в наших национальных валютах, а также еще более упростить процедуры расчета", — сказал Новак.