Аналитики прокомментировали уход авиакомпании Delta с российского рынка

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Уход американской авиакомпании Delta из России не окажет существенного влияния на пассажиров и стоимость билетов в США, считают эксперты.

Во вторник газета "Коммерсант" сообщила, что Delta полностью отказалась от прямых рейсов в Москву. Ранее перевозчик выполнял сезонные рейсы.

"Аналитики сервиса путешествий OneTwoTrip проанализировали продажи авиабилетов за январь-февраль 2018 года и пришли к выводу, что по сравнению с аналогичным периодом 2017 спрос на перелеты из России в США вырос на 9%", — рассказали РИА Новости в OneTwoTrip.

Всего российские путешественники за два месяца приобрели билеты более чем в 50 городов США, самыми популярными из которых стали Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами, Чикаго и Сан-Франциско. Помимо прямых рейсов "Аэрофлота" они воспользуются услугами более 15 перевозчиков, выполняющих рейсы со стыковкой в европейских аэропортах. Чаще всего для перелетов в США туристы выбирают авиакомпании Lufthansa, Finnair, Air France, Turkish Airlines и Austrian Airlines.

"Решение авиакомпании Delta о прекращении полетов в Россию не окажет существенного влияния на пассажиров. Даже если решение Delta отразится на стоимости прямых перелетов из России в США, чувствительные к цене пассажиры всегда смогут найти им альтернативу среди трансферных рейсов. К слову, США – одно из самых дорогих направлений массового спроса, перелет туда-обратно в 2017 году стоил более 40 тысяч рублей, поэтому едва ли аудитория прямых рейсов вообще критично отнесется к возможному подорожанию", — отметил директор по развитию OneTwoTrip Аркадий Гинес.

По данным туристического сервиса Aviasales, 75% всех бронирований из России в Штаты приходятся на Москву. Поэтому эксперты исследовали изменение среднего чека именно из столицы. "Нужно отметить, что ценовой пик приходится на август и новогодние праздники, когда россияне чаще всего путешествуют и, соответственно, спрос увеличивается. Например, в августе 2017 года до осложнений визового вопроса средний чек (57,876 тысячи рублей) был на 22% выше среднегодового показателя (47,477 тысячи рублей) и путешествовали на 15% чаще, чем в другие месяцы", — рассказали в Aviasales.

По мнению аналитиков, "Аэрофлот" в связи с уходом конкурентов не завышает цены, потому что между Россией и США есть большой выбор из стыковочных и не менее интересных предложений. Чаще всего россияне летают в Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами и Вашингтон. Все 4 маршрута сейчас обслуживает "Аэрофлот". При этом если самый дешевый билет из Москвы в Нью-Йорк у национального перевозчика стоит от 25 тысяч рублей, то билет с пересадкой в Париже обойдется всего на 4 тысячи дешевле, отметили в Aviasales.