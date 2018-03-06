МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Девять россиян вошли в первую сотню списка миллиардеров по версии журнала Forbes, лидером среди них оказался Владимир Лисин, сместивший с этой позиции Леонида Михельсона.

Основной владелец НЛМК сохранил прошлогоднее 57-е место в списке, его состояние оценивается в 19,1 миллиарда долларов — на три миллиарда больше, чем в 2017 году.

Основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов с 18,7 миллиарда долларов опустился с 51-го места на 60-е, но увеличил свой капитал на 1,2 миллиарда долларов. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон, в прошлом году занимавший 46-е место, оказался на 64-м — за год его состояние сократилось на 400 тысяч долларов, до 18 миллиардов.

Глава "Лукойла" Вагит Алекперов стал 78-м. Он потерял четыре строчки, но его состояние увеличилось на 1,9 миллиарда долларов, достигнув 16,4 миллиарда. Состояние Геннадия Тимченко не изменилось — 16 миллиардов долларов, при этом миллиардер опустился с 59-го на 82-е место.

На 83-й и 88-й строчках оказались президент "Норильского никеля" Владимир Потанин c 15,9 миллиарда долларов и основной владелец "Еврохима" Андрей Мельниченко, у которого 15,5 миллиарда долларов. Михаил Фридман занял 93-е место (15,1 миллиарда долларов), а основной владелец группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг — 99-е (14,4 миллиарда долларов). Первую сотню миллиардеров покинул основатель USM Holdings Алишер Усманов: за год его состояние сократилось с 15,2 до 12,5 миллиарда долларов, и он опустился с 66-го на 118-е место.

Таким образом, среди девяти российских миллиардеров в первой сотне списка Forbes семь человек увеличили состояние, но ни один не поднялся выше прошлогодней ступени. Всего в глобальный список вошли 102 российских бизнесмена, чей капитал превышает миллиард долларов. Их общее состояние оценивается в 410,8 миллиарда долларов.