Путин ознакомился с продукцией "Уралвагонзавода" в Нижнем Тагиле

14:5806.03.2018
(обновлено: 15:59 06.03.2018)
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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 6 мар – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил Научно-производственную корпорацию "Уралвагонзавод" (УВЗ) и ознакомился с продукцией предприятия.
Гендиректор УВЗ Александр Потапов продемонстрировал главе российского государства различные модели вагонов, которые выпускает предприятие. В частности, президенту показали вагон-хоппер для перевозки зерна, вагон-хоппер для перевозки агломерата железнорудного и окатышей железнорудных, а также вагон-цистерну для перевозки сжиженного природного газа и этилена.
Потапов рассказал президенту, что вся продукция производится благодаря государственной поддержке.
Владимир Путин во время посещения цеха НПК "Уралвагонзавод" в ходе рабочей поездки в Свердловскую область. 6 марта 2018