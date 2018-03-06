МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Евросоюз намерен ввести пошлину в 25% в отношении импорта ряда товаров из США в качестве ответной реакции на планы американского президента Дональда Трампа ввести пошлины на импорт стали и алюминия, пишет агентство Блумберг со ссылкой на документ Еврокомиссии (ЕК).

Ответные меры могут коснуться продукции, общий объем импорта которой оценивается в более чем 2,8 миллиарда евро. "Ответный список ЕС направлен на импорт из США футболок, джинсов, косметики, других потребительских товаров, мотоциклов и прогулочных судов стоимостью около 1 миллиарда евро; апельсинового сока, бурбона (виски – ред.), кукурузы и других сельскохозяйственных продуктов на общую сумму 951 миллион евро; стали и других промышленных продуктов стоимостью 854 миллиона евро", — пишет агентство.

ЕК обсудила этот вопрос с представителями правительств стран ЕС на встрече в понедельник, 5 марта, вечером в Брюсселе. Теперь предложения об ответных мерах ЕК обсудит на заседании в среду, отмечает агентство.

В начале марта Дональд Трамп заявил, что США вводят импортные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий по ставке 10%. Он отметил, что пошлины будут действовать в течение длительного периода времени.

Новые пошлины могут быть введены уже на этой неделе, причем целый ряд политиков, экспертов и международных организаций предупредили, что это может привести к так называемой торговой войне с постоянным повышением пошлин рядом стран. Трамп выразил уверенность, что США легко выиграют торговую войну, хотя многие ученые-экономисты считают, что это вряд ли соответствует действительности.