Инвестиции СГК в ремонт Кузнецкой ТЭЦ в 2018 году составят 370 млн рублей

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Инвестиции в ремонт Кузнецкой ТЭЦ в Новокузнецке в 2018 году составят около 370 миллионов рублей, сообщила Сибирская генерирующая компания (СГК).

"Компания в 2018 году направит на ремонт основного и вспомогательного оборудования Кузнецкой ТЭЦ около 370 миллионов рублей", — отмечается в сообщении. В число приоритетных задач СГК включила ремонт золоулавливающих установок для повышения эффективности очистки дымовых газов и снижения вредных выбросов в атмосферу.

Работы, касающиеся основного оборудования станции, стартуют сразу после окончания отопительного сезона. К текущим ремонтам энергетики приступили в феврале, после прохождения пика отрицательных температур.

Согласно планам, с мая по сентябрь 2018 года капитальный ремонт пройдет на четвертой и двенадцатой турбинах ТЭЦ. В числе работ на вспомогательном оборудовании запланирован ремонт на бойлерных установках, отвечающих за выработку тепла и теплоснабжение потребителей.

Кузнецкая ТЭЦ – один из главных теплоисточников Новокузнецка. Из семи турбоагрегатов станции одна турбина 1953 года установки, еще шесть – смонтированы с 1994 по 2008 годы. В настоящее время установленная электрическая мощность станции составляет 108 МВт, тепловая мощность – 890 Гкал/час. В качестве основного топлива используется уголь, два водогрейных котла спроектированы на сжигание природного газа.