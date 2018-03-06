Верхневолжье получит 5 млрд рублей на развитие электросетевого комплекса

ТВЕРЬ, 6 мар — РИА Новости. Тверская область получит в 2018 году по решению Минэнерго РФ и ПАО "Россети" 5 миллиардов рублей на развитие электросетевого хозяйства, сообщил РИА Новости губернатор региона Игорь Руденя.

Губернатор региона и гендиректор ПАО "МРСК Центра" Олег Исаев во вторник обсудили реализацию этой программы, которая рассчитана на 2018-2019 годы.

"По решению Минэнерго РФ и ПАО "Россети" Тверская область получила инвестиции в размере 5 миллиардов рублей на развитие электросетевого хозяйства. Для нас это знаковый, очень ответственный проект. Итогом его реализации должно стать устойчивое электроснабжение территории региона", — сказал Руденя.

Выполнение программы повышения надёжности и развития электроснабжения Верхневолжья поручено филиалу ПАО "МРСК Центра" — "Тверьэнерго". Сформирован проект "дорожной карты" по ее реализации.

Документом предусмотрены замена устаревшего оборудования, внедрение ресурсосберегающих технологий, развитие мощностей на основе современных установок, строительство новых ЛЭП, реконструкция и модернизация электроподстанций. Также планируется обновление парка специализированной техники для более оперативного реагирования в случае аварийных ситуаций. Одно из значимых направлений — расчистка просек вдоль линий электропередачи. В 2018 году плановые объёмы расчистки просек по программе "МРСК Центра" в Тверской области увеличены в пять раз — до 1,5 тысяч гектаров.

"Программа уникальная. Впервые тратятся такие средства, чтобы улучшить тверскую энергосистему. С правительством Тверской области мы действительно работаем и решаем задачи вместе. Задача — получить лучшие результаты в кратчайшие сроки", — цитирует пресс-служба правительства области слова Исаева.

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