Суд продлил конкурсное производство в авиакомпании "Трансаэро"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар — РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области продлил процедуру конкурсного производства в отношении авиакомпании "Трансаэро", следует из материалов на портале "Электронное правосудие".

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 13 сентября 2017 года признал авиакомпанию "Трансаэро" банкротом и ввел в отношении нее процедуру конкурсного производств сроком на полгода.

"Продление конкурсного производства", — сообщается в карточке дела. Срок продления процедуры не уточняется.

Второй по пассажирообороту российский авиаперевозчик "Трансаэро" осенью 2015 года не смог обслуживать долги, составлявшие вместе с лизинговыми обязательствами около 250 миллиардов рублей. Сертификат эксплуатанта авиакомпании был отозван с 26 октября 2015 года.

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