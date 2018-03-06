Тулеев рассказал, что нужно учитывать при выдаче лицензий на добычу угля

КЕМЕРОВО, 6 мар — РИА Новости. При выдаче новых лицензий на разработку угольных месторождений на федеральном уровне необходимо учитывать сейсмическую обстановку в каждом конкретном регионе, считает губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.

По его словам, ежегодно на угольных разрезах Кузбасса производят более трех тысяч промышленных взрывов, используется 600 тысяч тонн взрывчатки. При этом ученые до сих пор не пришли к единому мнению о последствиях взрывных работ на сейсмику. Одни считают, что они "разгружают" горные массивы, другие заявляют о возможном наложении взрывных волн, которое может спровоцировать техногенное землетрясение и дать еще более сильные толчки.

"Единого мнения так и нет. Считаю, что при выдаче лицензий надо учитывать теперь и сейсмику. Надо ли открывать вообще (новый разрез), а если открывать, то на каком расстоянии от других разрезов", — заявил Тулеев в интервью РИА Новости.

Как уточнили в обладминистрации, ранее глава Кузбасса обращался в правительство РФ, в МЧС и в Российскую академию наук с просьбой на государственном уровне изучить влияние горной добычи на сейсмику региона. В этом году областные власти приняли решение снизить мощность взрывов на горных работах на 50%.

В 2017 году на территории Кузбасса зарегистрировано 149 сейсмособытий, большая часть пришлась на Прокопьевский, Беловский, Новокузнецкий районы. Более десяти лет в области строят здания с повышенной сейсмостойкостью — до 8 баллов, установили 17 сейсмических станций.

На Кемеровскую область приходится 59% объема добычи всего российского угля и 75% — коксующихся марок. На территории региона действуют более 150 угледобывающих и перерабатывающих предприятий: шахты, разрезы, обогатительные фабрики и установки. В 2017 году кузбасские горняки увеличили добычу угля на 6,2% — до 241,5 миллиона тонн. Кузбасский уголь поставляется практически во все регионы России и более чем в 60 стран. Крупнейшие потребители — Южная Корея, Великобритания, Турция, Япония, Нидерланды.