Галушка анонсировал льготный кредит для хозяев "дальневосточного гектара"

ВЛАДИВОСТОК, 6 мар – РИА Новости. Программа льготного кредитования получателей "дальневосточных гектаров" должна в 2018 году полноценно заработать, считает глава Минвостокразвития Александр Галушка.

В апреле 2017 года стартовал специальный кредитный продукт для получателей "дальневосточного гектара" — это потребительский кредит до 600 тысяч рублей на срок до 5 лет со ставкой от 8 до 10% годовых.

"Мы сегодня работаем с регионами – это задача 2018 года – чтобы по всем агломерациям, местам, где плотно кучно поданы заявки на "дальневосточный гектар", была проведена инфраструктура, дорога и свет, а также заработал полноценно кредитный продукт для получателей "дальневосточного гектара". Пока он так и не заработал. В прошлом году всего 24 кредита выдано", — сказал Галушка на итоговой коллегии Минвостокразвития.