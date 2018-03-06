Petrobras выступила за расширение сотрудничества с Россией

ХЬЮСТОН (США), 6 мар — РИА Новости. Бразильская государственная компания Petrobras хотела бы расширять сотрудничество с Россией в энергетическом секторе, заявил в интервью РИА Новости глава компании Педро Паренте.
Паренте отметил, что компания хотела бы расширить сотрудничество с РФ в газовой сфере. "Газ — очень важный стратегический предмет обсуждений для нас в Petrobras. Так как у России много газа, это было бы хорошей сферой для рассмотрения", — заявил Паренте.
Он добавил, что на данный момент Petrobras не ведет переговоров с российскими компаниями.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ. Россия же неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.