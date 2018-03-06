В России примут новую модель контроля в ТОР

ВЛАДИВОСТОК, 6 мар — РИА Новости. Министерство по развитию Дальнего Востока намерено добиться в этом году принятия закона об альтернативной модели контрольно-надзорной деятельности в ТОР, сообщил глава Минвостокразвития РФ Александр Галушка в ходе коллегии министерства во Владивостоке.

"Вместе с ГП и Минэкономразвития России мы завершаем разработку альтернативной модели контроля и надзора в ТОР… Наша задача — в этом году принять закон, который позволил бы ей заработать", — сказал Галушка.

По его словам, суть альтернативной модели в том, что инвесторы Дальнего Востока смогут самостоятельно контролировать установленные к их предприятию требования, а Корпорация развития Дальнего Востока будет осуществлять мониторинг.