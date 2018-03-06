ВЛАДИВОСТОК, 6 мар — РИА Новости. Административное давление на инвесторов на Дальнем Востоке "съедает" преференции, которые предоставляются резидентам ТОР и Свободного порта Владивосток, сообщил глава Минвостокразвития РФ Александр Галушка в ходе коллегии министерства во Владивостоке.
Он напомнил, что уровень административного давления на Дальнем Востоке в два с половиной раза выше, чем в среднем по России. В прошлом году более половины резидентов ТОР и СПВ столкнулись с проверками со стороны контрольно-надзорных органов, причем 80% из них работали меньше года.