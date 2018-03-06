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Экономика

США, Канада и Мексика резко разошлись во мнениях по НАФТА

01:4106.03.2018
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкДоллары США. Архивное фотоДоллары США. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Министры США, Канады и Мексики на очередном раунде переговоров по Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) вновь резко разошлись во мнениях по торговым переговорам и ввозным пошлинам, которые готовят США в рамках протекционистской политики администрации Дональда Трампа. При этом торговый представитель США в ранге министра Роберт Лайтхайзер вновь косвенно пригрозил выходом США из НАФТА и дал понять, что США готовы и на двусторонние договоры вместо многостороннего формата.

Президент США Дональд Трамп во время встречи с журналистами. 23 февраля 2018
© AP Photo / Andrew Harnik
Трамп назвал ВТО "катастрофой"
Три страны ведут переговоры по актуализации соглашения, причем президент США грозил выйти из договора. У США сохраняется большой дефицит в торговле с Канадой и особенно с Мексикой, что Трамп называет несправедливым, хотя американская экономика получает ряд других выгод от НАФТА.

Канада оптимистична, США — нет

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд на пресс-конференции в Мехико заявила, что седьмой раунд переговоров по НАФТА прошел успешно.

"Здесь, на седьмом раунде в Мехико мы добились большого прогресса", — заверила Фриланд журналистов.

Совершенно другое мнение выразил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, по словам которого, переговоры были отнюдь не такими продуктивными, как ожидалось. "По НАФТА не было того прогресса, на который многие надеялись", — сказал Лайтхайзер.

По его словам, всем сторонам надо действовать быстро, поскольку времени осталось "совсем мало".

"Чем дольше мы идем, тем больше встречного политического ветра встретим", — предупредил американский представитель.

Дональд Трамп выступает в конгрессе с обращением О положении страны. 30 января 2018
© REUTERS / Joshua Roberts
Трамп заявил, что США "покончили" с "плохими" торговыми сделками
Он также не исключил, что США захотят заключать двусторонние соглашения вместо трехстороннего формата НАФТА, "если это понадобится".

Тень торговой войны

При этом сторонам пришлось помимо сложных проблем НАФТА обсуждать еще и новую угрозу США резко повысить ввозные пошлины на алюминий и сталь. Новые пошлины могут быть введены уже на этой неделе, причем целый ряд политиков, экспертов и международных организаций предупредили, что это может привести к так называемой торговой войне с постоянным повышением пошлин рядом стран. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что США легко выиграют торговую войну, хотя многие ученые-экономисты считают, что это вряд ли соответствует действительности.

Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Трамп-эффект: в первый год президентства экономика США набирает высоту
Аналогичное мнение выразил и министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо Вильярреаль.

"В войне проигрывают все", — заявил он.

Мексиканский министр заявил, что он не исключает ответных мер Мексики, если США реализуют угрозу и повысят пошлины. Он вновь оговорился, что "эскалация" необязательно идет на пользу кому бы то ни было.

В свою очередь, канадский министр Фриланд заявила, что любые ввозные пошлины на алюминий и сталь "неприемлемы" и что Канада примет "необходимые меры" для того, чтобы защитить своих работников и отрасли своей экономики.

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