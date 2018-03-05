РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

МТС готов объяснить ФАС новую схему тарификации в роуминге

20:5205.03.2018
(обновлено: 21:10 05.03.2018)
475610
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкСим-карта с логотипом оператора сотовой связи МТС. Архивное фотоСим-карта с логотипом оператора сотовой связи МТС. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Крупнейший российский сотовый оператор МТС удивлен заявлением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о возбуждении дела по внутрисетевому роумингу, готов предоставить ведомству дополнительные разъяснения по новой схеме тарификации, следует из сообщения оператора.

Салоны связи Мегафон и МТС в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
ФАС возбудила дело против МТС и "Мегафона" по роумингу‍

Ранее в понедельник ФАС возбудила дело в отношении МТС и "Мегафона" после проверки отчетов операторов об отмене внутрисетевого роуминга в РФ. Служба установила, что предложенная операторами "большой тройки" стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России необоснованно завышена, введение ежесуточной платы при нахождении абонента за пределами "домашнего" региона также необоснованно. Оценка предложений "Вымпелкома" продолжается, решение будет принято в ближайшие дни, отметила служба.

"Мы удивлены заявлением ФАС, потому что МТС с 28 февраля отменила все ежедневные дополнительные платежи при путешествиях по России на большинстве тарифных планов и отменит на всех тарифах до конца первого полугодия 2018 года, как того требовал регулятор", — говорится в сообщении МТС.

В МТС отмечают, что также с 28 февраля на большинстве тарифных планов клиенты, которые выезжают за границу своего домашнего региона продолжают пользоваться услугами связи – разговаривать по телефону, отправлять sms и выходить в интернет — по домашним расценкам без каких-либо доплат.

Смартфон. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
ФАС перенесла рассмотрение дела Tele2 по национальному роумингу

"Единственное отличие от домашнего тарифа заключается в оплате междугородней связи — если абонент звонит в другой город или принимает междугородний звонок, то он оплачивает это соединение. Это полностью соответствует как закону "О связи" по сути такого платежа, так и минимальным рыночным условиям по его размеру. При этом, идя навстречу клиентам, мы оставили возможность оптимизировать цены и на эти междугородние звонки, подключив соответствующую опцию", — говорится в сообщении.

"Мы готовы дополнительно разъяснить ФАС новую схему тарификации и надеемся на конструктивный диалог", — заявляет компания.

В "Мегафоне" ранее в понедельник заявили, что оператор готов предоставить ФАС дополнительные данные по внутрисетевому роумингу, предложенная цена междугородних звонков является среднерыночной.

В августе 2017 года ФАС предписала операторам "большой четверки" до 15 декабря исполнить предупреждение службы в части необоснованно высоких цен на внутрисетевой роуминг в России, что фактически означает его отмену. В конце декабря служба продлила до 31 января для трех операторов связи — МТС, "Мегафона" и "Вымпелкома" — исполнение предупреждения ФАС по отмене внутрисетевого роуминга в РФ. Для Tele2 мера была продлена до конца мая.

Комментировать
Экономика
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
matvejj82
Это хитрая контора МТС! Тариф не меняешь а платишь больше чем раньше, берешь детализацию все вроде правильно! А кошелек говорит в два раза больше сел смартфон.)))
21:41
05.03.2018
ОтветитьНе отвечать
младший брат
Так вроде понятие роуминга вообще отменили, какая тарификация???
22:07
05.03.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена