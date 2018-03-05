МТС готов объяснить ФАС новую схему тарификации в роуминге

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Крупнейший российский сотовый оператор МТС удивлен заявлением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о возбуждении дела по внутрисетевому роумингу, готов предоставить ведомству дополнительные разъяснения по новой схеме тарификации, следует из сообщения оператора.

Ранее в понедельник ФАС возбудила дело в отношении МТС и "Мегафона" после проверки отчетов операторов об отмене внутрисетевого роуминга в РФ. Служба установила, что предложенная операторами "большой тройки" стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России необоснованно завышена, введение ежесуточной платы при нахождении абонента за пределами "домашнего" региона также необоснованно. Оценка предложений "Вымпелкома" продолжается, решение будет принято в ближайшие дни, отметила служба.

"Мы удивлены заявлением ФАС, потому что МТС с 28 февраля отменила все ежедневные дополнительные платежи при путешествиях по России на большинстве тарифных планов и отменит на всех тарифах до конца первого полугодия 2018 года, как того требовал регулятор", — говорится в сообщении МТС.

В МТС отмечают, что также с 28 февраля на большинстве тарифных планов клиенты, которые выезжают за границу своего домашнего региона продолжают пользоваться услугами связи – разговаривать по телефону, отправлять sms и выходить в интернет — по домашним расценкам без каких-либо доплат.

"Единственное отличие от домашнего тарифа заключается в оплате междугородней связи — если абонент звонит в другой город или принимает междугородний звонок, то он оплачивает это соединение. Это полностью соответствует как закону "О связи" по сути такого платежа, так и минимальным рыночным условиям по его размеру. При этом, идя навстречу клиентам, мы оставили возможность оптимизировать цены и на эти междугородние звонки, подключив соответствующую опцию", — говорится в сообщении.

"Мы готовы дополнительно разъяснить ФАС новую схему тарификации и надеемся на конструктивный диалог", — заявляет компания.

В "Мегафоне" ранее в понедельник заявили, что оператор готов предоставить ФАС дополнительные данные по внутрисетевому роумингу, предложенная цена междугородних звонков является среднерыночной.

В августе 2017 года ФАС предписала операторам "большой четверки" до 15 декабря исполнить предупреждение службы в части необоснованно высоких цен на внутрисетевой роуминг в России, что фактически означает его отмену. В конце декабря служба продлила до 31 января для трех операторов связи — МТС, "Мегафона" и "Вымпелкома" — исполнение предупреждения ФАС по отмене внутрисетевого роуминга в РФ. Для Tele2 мера была продлена до конца мая.