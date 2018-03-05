Встретимся в суде: "Газпром" уведомил "Нафтогаз" о расторжении контрактов

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости. Новая "газовая война" между Россией и Украиной в понедельник получила развитие: "Газпром" сообщил о направлении "Нафтогазу" уведомления о начале процедуры расторжения контрактов на поставки и транзит газа через Стокгольмский арбитраж, а украинская госкомпания, получив его, заявила о готовности российского холдинга и к пересмотру контрактов.

К таким переговорам готов и "Нафтогаз", правда вряд ли можно ожидать от них успеха, учитывая диаметрально противоположный взгляд сторон на решение арбитража. Впрочем, и разорваны контракты, согласно ожиданиям Киева, не будут, поскольку действуют они всего лишь до конца 2019 года, а судебный процесс в Стокгольме может длиться годы. Также "Нафтогаз" уверен, что перебоев в транзите газа через Украину не будет.

"Газпром" в понедельник направил "Нафтогазу Украины" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж, сообщил журналистам глава российского холдинга Алексей Миллер.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов.

"Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в контрактах в пользу украинской госкомпании, и поэтому он намерен расторгнуть их через Стокгольмский арбитраж.

По мнению главы "Газпрома" Алексея Миллера, суд в Стокгольме, "руководствуясь двойными стандартами", принял асимметричное решение в отношении контрактов корпорации на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины", что существенно нарушило баланс интересов сторон по контактам.

"При этом арбитраж свое решение аргументировал резким ухудшением экономического положения дел на Украине. Мы категорически против, чтобы за наш счет решались экономические проблемы на Украине. В такой ситуации для "Газпрома" продолжение действия данных контрактов является экономически невыгодным и нецелесообразным, и "Газпром" вынужден немедленно начать процедуру расторжения данных контрактов в судебном порядке", — заключил Миллер.

"Нафтогаз" готов к переговорам



Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в понедельник заявил, что компания получила уведомление от "Газпрома" о намерении расторгнуть контракты с "Нафтогазом" на поставку и транзит голубого топлива.

"Мы получили от "Газпрома" информацию относительно их намерения обратиться в арбитраж для внесения изменений или разрыва контракта на покупку газа и контракта на транзит газа по территории Украины. Мы тщательно изучаем эту информацию", — сказал Витренко.

Топ-менеджер компании заявил, что "Нафтогаз" готов к конструктивным переговорам с "Газпромом".

"Мы хотим привести все отношения с "Газпромом" в максимальное соответствие с европейскими нормами и правом, поэтому мы готовы вести переговоры с "Газпромом", а если они будут неудачными, мы готовы и к новому арбитражу", — сказал Витренко.

Он также сообщил, что еще нет даты проведения трехсторонних переговоров между ЕК, РФ и Украиной.

"Сейчас еще нет никаких решений относительно того, когда могут быть эти переговоры. Мы со своей стороны предложили несколько дат, посмотрим, как они будут проходить", — сказал Витренко.

Замминистра иностранных дел Украины по евроинтеграции Елена Зеркаль ранее сообщила, что МИД страны инициирует трехсторонние переговоры в формате Украина-ЕС-Россия по обеспечению стабильности поставок газа на Украину и в ЕС. Еврокомиссия сообщила, что считает трехсторонние переговоры по газу в формате Россия-Украина-ЕС эффективным инструментом урегулирования разногласий и готова выступить посредником в них.

Витренко также выразил уверенность, что "Нафтогаз" обеспечит транзит необходимых объемов газа в Европу. При этом, по словам Витренко, "Нафтогаз" полагает, что контракты не будут разорваны, и будут действовать до конца 2019 года.

Пересмотр контрактов



Витренко заявил, что "Газпром" добивается расторжения или пересмотра контрактов на поставки и транзит газа, при этом речь не идет о желании российской стороны заключить новые контракты.

"Речь идет об изменениях существующего контракта или его разрыве. О новом контракте, по крайней мере формальной, официальной, информации от "Газпрома" у нас нет. Я не слышал заявлений "Газпрома" о том,… что они хотят новый контракт. Они заявили о своем намерении добиваться расторжения контракта,… они также соглашаются на внесение изменений в контакт", — сказал Витренко.

"Речь не идет о каком-то дополнительном соглашении или об изменении контракта в соответствии с решением арбитража, наоборот, они ("Газпром" — ред.) говорят, что нам это решение не нравится, какой-то не такой арбитраж, давайте договариваться о чем-то другом", — добавил Витренко.

При этом "Нафтогаз" намерен обратиться к "Газпрому" за прояснением ситуации относительно поставок газа в апреле.

"В ближайшее время, сегодня (в понедельник – ред.) мы обратимся к ним ("Газпрому" — ред.), чтобы стало ясно, будут ли они выполнять свои контрактные условия в апреле. Для того, чтобы мы поняли, будем мы получать в апреле газ от "Газпрома" или снова по европейскому направлению", — заявил Витренко.

По его словам, если "Газпром" не будет поставлять "Нафтогазу" газ в апреле, а европейское "голубое топливо" будет дороже, чем по контракту с "Газпромом", то украинская компания будет требовать компенсации.

Деньги на газ есть?



"Нафтогаз" заявил, что имеет достаточно средств для закупки голубого топлива, а в случае дефицита обратится за помощью к Всемирному банку.

"У "Нафтогаза" нет проблем с финансовым ресурсом. Мы мощная вертикально интегрированная компания, которая эффективно работает и обеспечивает свои финансовые потребности. Кроме того, у нас есть открытая линия кредитования с Всемирным банком, которую мы можем использовать для закупки газа в апреле", — сказал Витренко.

Он добавил, что кроме этого уже идут переговоры о новой кредитной линии с ЕБРР. Также, по его словам, на сегодняшний день "Нафтогаз" может выйти на международный финансовый рынок и выпустить еврооблигации.