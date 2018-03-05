МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов получил обращения от предпринимателей, которые не вошли в первоначальный "лондонский список".

"Есть сегодня уже обращения, которые не вошли в тот первоначальный список",- сказал Титов в ходе заседания центра общественных процедур "Бизнес против коррупции".

Количество бизнесменов и их имена Титов не уточнил.

Ранее бизнес-омбудсмен назвал имена 16 предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия в Великобритании и других странах, но хотели бы вернуться на родину. Титов 23 февраля написал, что Андрей Каковкин стал первым бизнесменом из его "лондонского списка", который вернулся в Россию. 26 февраля Титов сообщил журналистам в Хабаровске, что в ближайшее время могут вернуться в Россию три или четыре предпринимателя из "лондонского списка".

Как ранее говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "лондонский список" поступил в Кремль, он будет прорабатываться на консультациях с соответствующими силовыми структурами. По словам Пескова, "какого-то общего подхода, наверное, вряд ли стоит ожидать" и "каждый случай нужно рассматривать отдельно".