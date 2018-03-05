В "Нафтогазе" заявили, что "Газпром" готов на пересмотр контрактов

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости. "Нафтогаз Украины" заявил, что "Газпром" добивается расторжения или пересмотра контрактов на поставки и транзит газа, при этом речь не идет о желании российской стороны заключить новые контракты.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в контрактах в пользу украинской госкомпании, и поэтому он намерен расторгнуть их через Стокгольмский арбитраж. В понедельник "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление об этом.

"Речь идет об изменениях существующего контракта или его разрыве. О новом контракте, по крайней мере формальной, официальной, информации от "Газпрома" у нас нет. Я не слышал заявлений "Газпрома" о том,…. что они хотят новый контракт. Они заявили о своем намерении добиваться расторжения контракта,… они также соглашаются на внесение изменений в контакт", — сказал коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на брифинге, отвечая на вопрос, может ли идти речь о подписании дополнений к контрактам или новых контрактов.

"Речь не идет о каком-то дополнительном соглашении или об изменении контракта в соответствии с решением арбитража, наоборот, они ("Газпром" — ред.) говорят, что нам это решение не нравится, какой-то не такой арбитраж, давайте договариваться о чем-то другом", — заявил топ-менеджер украинской госкомпании.