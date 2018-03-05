"Нафтогаз" обратится к "Газпрому" по вопросу апрельских поставок газа

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости. Компания "Нафтогаз Украины" намерена в понедельник обираться к "Газпрому" относительно поставок газа в апреле, заявил в понедельник коммерческий директор компании Юрий Витренко.

"В ближайшее время, сегодня (в понедельник) мы обратимся к ним ("Газпрому" — ред.), чтобы стало ясно, будут ли они выполнять свои контрактные условия в апреле. Для того, чтобы мы поняли, будем мы получать в апреле газ от "Газпрома" или снова по европейскому направлению", — заявил Витренко.

По его словам, если "Газпром" не будет поставлять "Нафтогазу" газ в апреле, а европейское "голубое топливо" будет дороже, чем по контракту с "Газпромом", то украинская компания будет требовать компенсации.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов.

"Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в контрактах в пользу украинской госкомпании, и поэтому он намерен расторгнуть их через Стокгольмский арбитраж. В понедельник "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление об этом.