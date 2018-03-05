Пушков назвал "Нафтогаз" вымогателем

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал у себя в Twitter разрыв контрактов "Газпрома" и "Нафтогаза".

"Чем раньше будут разорваны все отношения с Нафтогазом, тем лучше. Пусть Нафтогаз потом требует, возмущается, добивается и обращается куда угодно: для нас это не будет иметь значения, мы будем свободны от этого покупателя, больше похожего на вымогателя", — написал Пушков.

Также сенатор отметил, что прекращение поставок газа на Украину положит конец заявлениям президента Петра Порошенко о "газовом давлении" со стороны России, после чего Киеву придется закупать топливо у США или Катара.

На прошлой неделе Стокгольмский арбитраж взыскал с "Газпрома" в пользу украинской компании более 4,6 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа через Украину. С учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы суд произвел зачет встречных требований. В итоге российская компания должна выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда.

По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, суд аргументировал решение в пользу "Нафтогаза" резким ухудшением состояния украинской экономики. "Газпром" же, подчеркнул он, не намерен за свой счет "решать экономические проблемы Украины".

В понедельник российская компания направила в Киев официальное уведомление через Стокгольмский арбитраж о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа.