"Нафтогаз" получил от "Газпрома" уведомление о расторжении контрактов

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости. "Нафтогаз Украины" получил от "Газпрома" уведомление о намерении начать процедуру расторжения газовых контрактов через суд, изучает информацию, заявил в понедельник коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Мы получили от "Газпрома" информацию относительно их намерения обратиться в арбитраж для внесения изменений или разрыва контракта на покупку газа и контракта на транзит газа по территории Украины. Мы тщательно изучаем эту информацию", — сказал Витренко на брифинге.

"Газпром" в понедельник направил "Нафтогазу Украины" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж, сообщил журналистам глава российского холдинга Алексей Миллер.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в контрактах в пользу украинской госкомпании, и поэтому он намерен расторгнуть их через Стокгольмский арбитраж.