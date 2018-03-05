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Экономика

"Газпром" уведомил "Нафтогаз" о начале расторжения контрактов

18:1605.03.2018
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСтенд компании Газпром. Архивное фотоСтенд компании Газпром. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж, заявил журналистам глава российской компании Алексей Миллер.

Газовое оборудование в Львовской области. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Европейский газ обошелся Украине в четыре раза дороже российского

В руководстве корпорации это решение объяснили тем, что вердикт Стокгольмского арбитража, взыскавшего с "Газпрома" 2,56 миллиарда долларов, вызвал "дисбаланс интересов" и сделал ранее заключенные договоры экономически нецелесообразными.

Решение арбитража

В конце февраля Стокгольмский арбитраж взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафготаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку транзитного газа. С учетом предыдущего решения (по контракту на поставку голубого топлива) российская компания должна выплатить украинской стороне 2,56 миллиарда долларов.

Пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко в Киеве. Архивное фото
© AFP 2018 / Efrem Lukatsky
Порошенко заявил, что ситуация с поставками газа стабилизировалась

В "Газпроме" вердикт арбитража назвали "ассиметричным" и заявили, что будут защищать свои права всеми законными способами. В компании отметили, что арбитры согласились с аргументами "Нафтогаза" о резком ухудшении состояния экономики Украины, что, по мнению украинской стороны, повлекло снижение спроса на газ и неисполнение обязательств по отбору топлива.

При этом в отношении "Газпрома", ссылавшегося на снижение закупок европейскими клиентами компании как на главную причину уменьшения транзита через Украину, этот аргумент принят во внимание не был, указывается в сообщении концерна.

"Будем давить"

В то же время Киев требует немедленных выплат и угрожает применить против Москвы "механизмы юридического давления".

Украинская арифметика
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Украинская арифметика

"По правилам арбитража, они ("Газпром". — Прим. ред.) должны выплачивать сразу. Они уже нарушили правила арбитража. Они также нарушили правила арбитража, заявив о расторжении контрактов (С "Нафтогазом" — Прим. ред.), поскольку это невозможно с юридической точки зрения. Поэтому будем давить", — заявил накануне глава МИД Украины Павел Климкин.

Ссылаясь Нью-Йоркскую конвенцию о признании иностранных арбитражных решений, министр отметил, что, если Россия не выполнит постановление суда, Украина обратится в другие страны. "Я уже дал нашим послам поручения смотреть на активы "Газпрома" по всей Европе", — подытожил Климкин.

Ранее арестовать активы российской компании угрожал президент Украины Петр Порошенко. По его словам, Киев может пойти на это, если Москва не станет выполнять решение арбитража.

Прекращение поставок

Ранее "Газпром" прекратил перекачку газа на Украину из-за несогласованного дополнительного соглашения к основному контракту. При этом в компании подчеркнули, что "Нафтогазу" вернули задаток, выплаченный за поставки голубого топлива в марте.

Сотрудник высокогорной газокомпрессорной станции Воловец в Закарпатской области
© РИА Новости / Стрингер
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Больше никакого газа для Украины

Возникший в результате дефицит Киев попытался перекрыть за счет поставок из Европы, однако цена газа из ЕС оказалась почти на 34 процента выше, чем на российское голубое топливо. В связи с этим коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что будет требовать от Москвы компенсаций.

"По оперативным данным, средневзвешенная цена газа от европейских поставщиков в марте этого года превысила цену газа от "Газпрома" (после ее снижения в соответствии с решением Стокгольмского арбитража) на 33,9 процента. Вся эта переплата будет выставлена "Газпрому" для компенсации", — написал он в Facebook.

Витренко добавил, что "Нафтогаз" уже направил соответствующие бумаги "Газпрому".

Сотрудники компании Нафтогаз. Архивное фото
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
"Нафтогаз" призвал украинцев меньше пользоваться газом для отопления‍

История конфликта

Судебное разбирательство "Нафтогаза" с "Газпромом" длится с 2014 года, когда компании подали иски друг против другу. Украина требовала ретроактивного изменения цены на топливо, взыскания переплаты за газ и отмены условия "бери и плати", рассчитывая получить около 16 миллиардов долларов. Требования российской стороны — получение задолженности за уже поставленный газ, компенсация за невыбранный с 2012 года объем и пени за просрочку оплаты, всего более 37 миллиарда долларов.

В декабре Стокгольм обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" около 2 миллиардов долларов за поставленное голубое топливо, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, оставив условие "бери или плати" для 80% от этого объема. Позднее арбитраж взыскал с российской компании в пользу "Нафготаза" 4,637 миллиарда долларов за недопоставку транзитного газа.

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Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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mr.chernov2016
ну раз они как ущербные ни платить не хотят, ещё и компенсацию будут требовать, надо потребовать компенсацию с них за отказ от газа, и как следствие снижение прибыли.
Самые умные, ну надо же какую свинью евросоюз пригрел.
19:23
05.03.2018
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olegsov73
И прям перед выборами ...
19:20
05.03.2018
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