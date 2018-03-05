Нафтогаз не видит оснований для разрыва контракта с Газпромом по транзиту

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости. "Нафтогаз" не видит оснований для разрыва контракта на поставку и транзит газа с "Газпромом", заявил в понедельник на пресс-конференции коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Газпром" в понедельник направил "Нафтогазу Украины" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

"Мы не видим пока оснований для разрыва договора по транзиту", — сказал Витренко на пресс-конференции, которую транслировали украинские телеканалы.

Он подчеркнул, что предложения "Газпрома" относительно пересмотра контракта и условий его разрыва для "Нафтогаза" неприемлемы.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением и о намерении расторгнуть контракты с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.