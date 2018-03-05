Медведев сообщил, что подписал поручения по итогам инвестфорума в Сочи

ГОРКИ, 5 мар — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о подписании перечня поручений по итогам инвестиционного форума в Сочи.

"Хочу сказать, что подписал перечень поручений по итогам нашего инвестиционного форума в Сочи — в основном, в региональном, так сказать, разрезе, поскольку основной темой были межрегиональные отношения, межбюджетные отношения", — заявил Медведев на совещании с вице-премьерами.

Он отметил, что перечень включает 21 пункт и касается федеральных займов для физических лиц, возможности создания региональных займов, законопроекта об упрощении налоговой отчетности, построения национальной системы управления данными на базе Росстата, стратегии пространственного развития.

По его словам, в перечне идет речь и о законодательстве государственно-частного партнерства. "Целый ряд поручений касается запуска инфраструктурной ипотеки, поддержки экспорта, повышения устойчивости региональных бюджетов", — добавил глава правительства.

Ряд озвученных в Сочи решений уже приняты, в том числе по плану действий в вопросе инфраструктурной ипотеки, заключил Медведев.

МИА "Россия сегодня" выступило генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходил 15-16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" стало информационным партнером форума.