Путин призвал внедрять цифровые технологии в транспортную инфраструктуру

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Серьезным ресурсов для развития российского транспорта должны стать цифровые технологии в рамках подготовки и реализации плана по модернизации и расширению магистральной инфраструктуры страны, заявил президент России Владимир Путин на съезде транспортников России.

Он напомнил, что значительная часть послания Федеральному собранию, где были обозначены ключевые задачи и цели развития, была посвящена именно вопросам комплексного развития транспортной инфраструктуры.

"В рамках послания было поручено правительству подготовить комплексный план модернизации и расширения всей магистральной инфраструктуры. Серьезным ресурсом для развития отечественного транспорта должны стать цифровые технологии и сервисы, которые сегодня активно внедряются во всех сферах жизни, становятся мощным фактором качественного роста", — сказал Путин.

Президент уточнил, что через интернет можно узнать расписание рейсов, проложить маршрут, купить билет и отследить перемещение груза. Новые технологии, по словам главы государства, нужно задействовать для роста эффективности транспортной отрасли и снижения затрат перевозчиков и владельцев груза, а также для повышения удобства и комфорта пассажиров.