Путин ждет предложений от компаний по развитию авиарынка

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ждет конкретные предложения от авиакомпаний по развитию региональных аэропортов и расширению перечня межрегиональных маршрутов.

"Мы продолжим реконструкцию и развитие сети региональных аэропортов, будем расширять перечень прямых межрегиональных маршрутов, особенно на удаленных и труднодоступных северных территориях, в Сибири и на Дальнем Востоке. Важно, чтобы развитие аэропортов России происходило вместе с увеличением парка отечественных самолетов, качественных, недорогих, надежных в эксплуатации, включая линейку воздушных судов малой и средней вместимости от 9 до 65 мест", — сказал Путин на съезде транспортников.

"Рассчитываю на конкретные предложения со стороны авиакомпаний, предприятий отрасли о том, какие меры поддержки здесь необходимы, хотя многие и так знают, наверное. Специально выделили ресурсы на то, чтобы поддержать возрождение этого авиапарка, специально, целенаправленно, в том числе из резервов", — добавил президент.

В четверг в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о предстоящей работе по расширению и реконструкции сети региональных аэропортов России. По его словам, через 6 лет половина межрегиональных рейсов будет выполняться напрямую.

Ранее в понедельник на сайте правительства сообщалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтрансу до 16 марта проработать вопрос о целесообразности создания в федеральных округах авиакомпаний, выполняющих региональные и местные авиаперевозки.